Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

28 Ağustos 2022 Pazar, 08:58

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde A.T. ile arkadaşları B.C. ve E.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.T. tabancayla iki arkadaşına ateş etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, şüpheli A.T. gözaltına alındı.