Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'da 2 arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, yaralıların tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.

AA
28 Ağustos 2022 Pazar, 08:58
Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde A.T. ile arkadaşları B.C. ve E.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.T. tabancayla iki arkadaşına ateş etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, şüpheli A.T. gözaltına alındı.


Adana silah kavga

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler