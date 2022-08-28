Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'da 2 arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, yaralıların tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.
Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde A.T. ile arkadaşları B.C. ve E.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.T. tabancayla iki arkadaşına ateş etti.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, şüpheli A.T. gözaltına alındı.
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