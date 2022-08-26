Balıkesir'de kavgayı ayırmak isteyen polise saldırı: 1 kişi gözaltında
Balıkesir'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru saldırıya uğradı. Ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Eski Kuyumcular Mahallesi'nde E.D. ile T.T ve kız arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, E.D ve T.T'yi ayırmak isterken T.T'nin saldırısına uğradı.
Polis ekiplerine, "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek yumruk ve tekme atan T.T, bölgeye takviye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.
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