Bakan Yerlikaya duyurdu! Adana’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 5 tutuklama

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:49

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:20

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirlediği 23 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma tamamlanınca 12 Eylül günü 23 adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda ise 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi.

5'İ TUTUKLANDI

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan 17 şüpheli 15 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.