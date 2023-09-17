Bakan Yerlikaya duyurdu! Adana’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 5 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandığını duyurdu.
Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirlediği 23 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma tamamlanınca 12 Eylül günü 23 adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda ise 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi.
5'İ TUTUKLANDI
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan 17 şüpheli 15 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ADANA’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 1??7?? TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü #Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 1??7?? DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5??’i tutuklandı, 1??2??’si hakkında Adli Kontrol… pic.twitter.com/BYzWCpIUtW
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