Adana’da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, kaçamayınca intihar etti!

Adana’da 22 yaşındaki genç, apartman dairesinde 2 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca kaçacak yer bulamayıp intihar etti.

Adana’da dehşet: 2 kişiyi öldürdü, kaçamayınca intihar etti!
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:42

İddiaya göre, Mehmet Eser (22), Gürselpaşa Mahallesi’nde bir apartman dairesinde Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile buluştu. Kısa süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Eser, tabancasını çekerek her iki kişiye de defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Eser, binanın damına çıktı. Zanlı, yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.


Etiketler: #Adana #Cinayet

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