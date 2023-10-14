Adana'da dehşet anları: Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı

Adana'da ortaokul öğrencisi kız kardeşini okutmak istemeyip okulu basan Berat Z., kendisine karşı çıkan öğretmenlere saldırdı. Olayda 5 öğretmen yaralanırken, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:22
Adana'da dehşet anları: Okumasını istemediği kız kardeşinin okulunu basıp, 5 öğretmeni yaraladı
Abone Ol google-news

Merkez Yüreğir ilçesine Başak Mahallesi'ndeki İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda; Berat Z., iddiaya göre, ortaokul öğrencisi kız kardeşini, okumasını istemediği gerekçesiyle okuldan almak istedi.

5 ÖĞRETMENİ YARALADI

Okulu basıp, sınıftan kız kardeşini zorla çıkarmak isteyen Berat Z.'ye öğretmenler engel olmaya çalıştı. Berat Z., kendisine engel olmak isteyen öğretmenlere saldırıp, 5 kişiyi yaraladı.

İhbar olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk alınan bilgiye göre yaralı öğretmenlerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli Berat Z. ise polis ekiplerince gözaltına aldı. 

Öte yandan Berat Z.'nin öğretmenlere saldırdığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Berat Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Adana okul öğretmen

İlgili Haberler

İstanbul'da veli dehşeti... Okulu basıp, öğretmenlere saldırdı!

İstanbul'da veli dehşeti... Okulu basıp, öğretmenlere saldırdı!
Okul çatısında yangın: Öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi!

Okul çatısında yangın: Öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi!
Kendilerini 'hakim' olarak tanıtıp emekli öğretmen çifti dolandırdılar!

Kendilerini 'hakim' olarak tanıtıp emekli öğretmen çifti dolandırdılar!

En Çok Okunan Haberler