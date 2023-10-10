Okul çatısında yangın: Öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi!

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:46

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:46

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesinde Büyükkarıştan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Okul yönetimi dumanları fark etmesinin ardından itfaiyeye haber verirken, öğrenci ve öğretmenlerin tahliyesini sağlandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.