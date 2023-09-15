Adana'da dehşet: Otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da arkadaşının kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf B., yanlarına yaklaşan başka bir otomobildeki şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 08:58
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Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, saat 02.00 sıralarında arkadaşının kullandığı otomobilde yolcu konumunda bulunan Yusuf B., yanlarına yaklaşan başka bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

SIRTINDAN YARALANDI

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Yusuf B., arkadaşı tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Delil toplama çalışması yapan ekipler, olay yerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Adana otomobil

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