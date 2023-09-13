Eşiyle tartışıp kendini otomobiline kilitledi: 1 saatte ikna edildi
Kütahya’da eşiyle tartışan C.I. (35), intihar edeceğini söyleyerek kendisini otomobiline kilitledi. İlaç içtiğini söyleyen C.I., polislerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu otomobilden çıktı.
Akkent Mahallesi’nde yaşayan C.I., iddiaya göre eşiyle tartıştıktan sonra ilaç içip intihar edeceğini söyledi ve kendisini otoparktaki otomobiline kilitledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİSLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ
C.I., aracının başına gelen polislere, kapıyı açmayarak, ilaç içtiğini söyledi. Polis, C.I.´yı ikna etmek için uzun uğraş verdi.
Yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu otomobilden çıkan C.I. polisteki ifadesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.
C.I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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