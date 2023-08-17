Adana'da depremzedenin evini soydular: Hırsızlar yakalandı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 17.08.2023 - 14:51

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, deprem sonrası evi hasar gören Rıfat A.'nın (28) eşyalarını taşıdığı daireye yapılan hırsızlık sonucunda 2 şüpheli yakalandı. 7 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, Rıfat A,. deprem nedeniyle evinin hasar görmesi üzerine eşyalarını kiraladığı daireye taşıyarak yayla evine gitmişti.

FARKLI ZAMANLARDA ÇALDILAR

Rıfat A.'nın uzun bir süre evde olmadığını fark eden 2 şüpheli, dikkat çekmemek için sokağa çıkarak beklemeye başladı. Şüpheliler, bir süre sonra kapıyı kırarak içeri girdiler ve eşyaları çalmaya başladı. Şahıslar, evde bulunan çamaşır ve bulaşık makinesi, televizyon, ankastre ocak, elektrikli süpürge, porselen yemek takımı, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar gibi eşyaları farklı tarihlerde çalıp, bu eşyaları seyyar satış arabasına yükleyerek kaçtı.

Şüphelilerden biri olan Uğur Bek'in (27) kimliği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle tespit edildi ve ekipler tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise hala bulunamadı.

Uğur Bek, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.