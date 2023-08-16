Depremzedeler 50 derece sıcaklığın altında saatlerde yemek bekledi! "Devlet bize yardım etsin..."
Depremzedeler 50 derece sıcaklığın altında saatlerde yemek bekledi! "Devlet bize yardım etsin..."
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