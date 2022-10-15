Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

AA
15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:39
Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir fabrikanın yeni üretim hatlarının yapım işi sırasında vinç devrildi.

Bu sırada vincin sepetinde bulunan işçi Mustafa Kurt (19) yaklaşık 10 metreden zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.


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