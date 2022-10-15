Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir fabrikanın yeni üretim hatlarının yapım işi sırasında vinç devrildi.
Bu sırada vincin sepetinde bulunan işçi Mustafa Kurt (19) yaklaşık 10 metreden zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 40 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MHP'de istifa depremi
- Efsane kulüp küme düşürüldü!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!