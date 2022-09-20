İstanbul'da vinç faciası: 2 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe’de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.
İstanbul Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bir metro inşaatında iddiaya göre, metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi.
Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayı gören yurttaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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