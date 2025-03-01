Adana’da dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı

Adana’da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üst aramasında 6 bin TL bulundu. Kadına Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi.

Adana’da dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
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İHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:10

Adana’nın Seyhan ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şehir merkezinde dilenen bir kadını yakalayarak Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.

Burada yapılan üst aramasında, kadının üzerinde 6 bin TL bulundu. Paranın sadece birkaç saat içinde toplandığı öğrenilirken, ekipler dilencinin topladığı paraya el koydu.

Zabıta ekipleri, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.


Etiketler: #Adana #Seyhan

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