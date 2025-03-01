Adana’da dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı
Adana’da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üst aramasında 6 bin TL bulundu. Kadına Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesildi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şehir merkezinde dilenen bir kadını yakalayarak Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü.
Burada yapılan üst aramasında, kadının üzerinde 6 bin TL bulundu. Paranın sadece birkaç saat içinde toplandığı öğrenilirken, ekipler dilencinin topladığı paraya el koydu.
Zabıta ekipleri, kadına Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguladı.
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