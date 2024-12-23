'Dilenci' operasyonu... Yöntemleri şaşırttı: Paralar bebeğin bezinden çıktı

Niğde'de, zabıta operasyonunda yakalanan 2 dilencinin üst aramasında bulunan 490 liraya el konuldu. Bir dilencinin ise üzerindeki parayı 8 aylık bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.

'Dilenci' operasyonu... Yöntemleri şaşırttı: Paralar bebeğin bezinden çıktı
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DHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 13:01

Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda şehir dışından gelen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu.

PARALARI BEBEK BEZİNE GİZLEMİŞLER

Dilencilerden birinin ise üzerindeki parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği saptandı. Dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.


Etiketler: #Niğde Belediyesi #Niğde #zabıta

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