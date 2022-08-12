Adana'da "Engelsiz Eller, Mutlu Patiler" sergisi açıldı

12 Ağustos 2022 Cuma, 00:13

Türk Kızılay Çukurova Şubesi tarafından Çukurova Gönüllü Merkezi'nde, "Engelsiz Eller, Mutlu Patiler" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ve özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı.Özel gereksinimli çocuklar tarafından yapılan yaklaşık 200 eserin bulunduğu sergide birbirinden güzel el işçiliği ürünler ve tablolar sergilendi. Ziyaretçiler tarafından gezilen sergide, eser sahibi çocuklar serginin mutluluğunu yaşadı. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da özel gereksinimli çocuklarla birlikte sergiyi gezdi.

"BU ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK"



Saygılı, dezavantajlı bireyler ile sokak hayvanlarının canlarına dokunma adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kentteki özel gereksinimli bireylere yönelik, Türk Kızılay gönüllüleri ile Çukurova Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde el işlerini ortaya çıkaracak eğitim verildi. Bu eğitimlerin sonucunda yapılan tablo ve el işi ürünler satışa çıkarıldı. Buradan elde edilecek gelirler sokak hayvanlarına mama ve su olarak dönecek. Bu önemli bir farkındalık. Özel gereksinimli yavrularımızın yaptıkları, emeklerini verdikleri bu güzel eserlerden bağışçılarımızın vasıtasıyla gelecek gelirle patilerin hayatına dokunmuş olacağız" dedi.