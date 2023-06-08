Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisinin öldürülmesine ilişkin yeni gelişme
Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, mesai sırasında tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde, gece yarısı güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi.
Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında Cihad A. (34) ve kayınbiraderi Erhan Ü. gözaltına alındı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden Cihad A.'nın Şahin'in eşi Z.A.'yı rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladığı kayınbiraderinin de darbettiği öne sürüldü.
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