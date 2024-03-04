Adana'da erkek şiddeti... Kadını ağır yaraladı!

Adana’da bir şahıs eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını barışmak istemediği için boynundan vurarak ağır yaraladı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:59
Adana'da erkek şiddeti... Kadını ağır yaraladı!
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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz K. (35) kendisinden ayrılan Tülay T. (25) ile görüşmek istedi.

Tülay T.’yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak kadın bu talebi kabul etmeyince tabancayla onu boynundan vurdu.

Cengiz K. kadını ağır yaraladıktan sonra aracına koyup özel bir hastaneye götürdü. Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı.

Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


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