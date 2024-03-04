Adana'da erkek şiddeti... Kadını ağır yaraladı!
Adana’da bir şahıs eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kadını barışmak istemediği için boynundan vurarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13316 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz K. (35) kendisinden ayrılan Tülay T. (25) ile görüşmek istedi.
Tülay T.’yi bulan Cengiz K. kendisiyle yeniden sevgili olmasını talep etti. Ancak kadın bu talebi kabul etmeyince tabancayla onu boynundan vurdu.
Cengiz K. kadını ağır yaraladıktan sonra aracına koyup özel bir hastaneye götürdü. Hastanenin polise haber vermesi üzerine şüpheli yakalandı.
Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- Enflasyon rakamları açıklandı
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Cemil Tugay, CHP'nin İzmir anketini açıkladı
- Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Cenk Tosun'un pozisyonu penaltı mı?