Adana'da eve 'kenevir' baskını: İklimlendirme sistemi kurmuş!
Adana'da iklimlendirme sistemiyle evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve satışı yapıldığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli Yılmaz G. (44) gözaltına alındı.
Adreste, 17 kök Hint keneviri, 51 gram esrar, uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan çadır, 26 lamba, 2 havalandırma aparatı, hava nemlendiricisi, ısı ölçer, projektör, 8 saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #Adana #Kenevir #Hint keneviri
En Çok Okunan Haberler
-
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Orhan Gencebay'ın yangın faciası açıklaması tepki çekti!
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Meral Akşener ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan, Akın Gürlek'e sahip çıktı