Adana'da tefecilik operasyonu: 2 zanlı yakalandı
Adana'da pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinde pos cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterip, komisyon karşılığında nakit para verildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İşyerinde yapılan aramada, 287 bin lira ile 2 pos makinesi, 22 kredi kartı ve 15 kart slip ele geçirildi.
Polis, pos cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Etiketler: #Adana #Tefecilik #Operasyon
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