Adana'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi

Adana’da, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, kamyonetin çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA
09 Aralık 2022 Cuma, 10:24
Adana'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı çocuk, metrelerce sürüklendi
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Seyhan ilçesi Obalar Caddesi’nde, 8 Aralık Perşembe günü yolun karşısına kontrolsüz olarak geçmek isteyen 10 yaşlarındaki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Metrelerce savrulan çocuk, yola düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsmi açıklanmayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Adana Kamyonet kaza

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