Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis
FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldıkları ve "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu belirlenen tutuksuz 5 sanıktan 3'ü için karar verildi. Mahkeme 3 sanığı da 6 yıl üçer ay hapis cezasına mahkum etti.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz 5 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar T.S, A.B, M.K, H.D. ve M.T. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sanık A.B. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Tahliyeme ve beraatıma karar verilmesini talep ederim" dedi.
Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar T.S, A.B. ve M.K'yi 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına hükmetti. Sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verildi.
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