Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı.

AA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:43
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K, A.C ve Ö.Ç. gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.


EDirne fetö Yunanistan

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