Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.K, A.C ve Ö.Ç. gözaltına alındı.
SUÇ KAYITLARI VARMIŞ
Şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
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