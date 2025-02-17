Adana'da gece dönercisine kurşun yağdırdı: 20 boş kovan bulundu, işletmeci hayatını kaybetti!

Adana'da gece dönercisine düzenlenen tabancalı saldırıda karnından vurulan işletme sahibi Fevzi Güçlü (48), hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da gece dönercisine kurşun yağdırdı: 20 boş kovan bulundu, işletmeci hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 08:02

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi.

Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı. İşyerini kurşunlayan şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 20 adet boş kovan buldu.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

KURTARILAMADI

Güçlü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güçlü'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Adana #dönerci #saldırı

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