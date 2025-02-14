Son Dakika... Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırı davası: Engin ve Dilan Polat çifti hakkında karar!
Son dakika gelişmesi... Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davada karar açıklandı.
POLATLARA BERAAT KARARI
Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
Etiketler: #Banu Parlak #Dilan Polat #Engin Polat
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