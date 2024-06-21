Adana'da gölete giren genç boğuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

AA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 18:52
Adana'da gölete giren genç boğuldu
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Adana'nın Kozan ilçesindeki Kemer Mahallesi’nde Özgür Ramazan Özdemir (18), serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla yakınlardaki gölete girdi.

Özdemir'in suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alarak hastaneye giden Özdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi.


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