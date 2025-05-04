Adana'da 'gümrük kaçağı tütün' ele geçirildi: Tam 3 ton 100 kilogram...

Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:51

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:52

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı tütün olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TAM 3 TON...

Cumhuriyet savcısının talimatıyla depoya operasyon düzenleyen ekipler, 3 ton 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.