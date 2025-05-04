Adana'da 'gümrük kaçağı tütün' ele geçirildi: Tam 3 ton 100 kilogram...
Adana'da depoya düzenlenen operasyonda, 3 ton 100 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı tütün olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
TAM 3 TON...
Cumhuriyet savcısının talimatıyla depoya operasyon düzenleyen ekipler, 3 ton 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi.
Ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
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