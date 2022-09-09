Adana'da hakim evinde tabancayla intihar etti
Adana’da bir hakim evinde çocuklarının olduğu sırada kafasına tabancayla ateş ederek hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim 41 yaşındaki Mehmet Ali G., evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Evde bulunan çocukları sesi duyup odaya geldiğinde babalarını kanlar içinde görünce 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hakimin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bu sırada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen polis incelemede bulundu.
Yapılan incelemenin ardından hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'