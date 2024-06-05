Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi

AA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:22
Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Abone Ol google-news

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle yurttaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.

Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.

Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Parkta eşiyle gezen Hüseyin Tatlı (70), haziranın sıcak başladığını söyledi.

Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak" dedi.

 


Adana haberleri Sıcaklık haberleri

İlgili Haberler

Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü: Turistler sahile akın etti

Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü: Turistler sahile akın etti
Ardahan'da hava sıcaklığı düştü: Mayıs ayında yüksek kesimlere kar yağdı

Ardahan'da hava sıcaklığı düştü: Mayıs ayında yüksek kesimlere kar yağdı
Brezilya'da hava sıcaklığında rekor kırıldı: 60,1 derece

Brezilya'da hava sıcaklığında rekor kırıldı: 60,1 derece
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler