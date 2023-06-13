Adana'da hayvana şiddet uygulayan 2 zanlı 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapacak

Adana'da Et ve Süt Kurumu kombinada hayvana şiddet uygulayan iki kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapmaları ve hayvan haklarına ilişkin bir kitabı okuyup 15 gün içinde özetini hakimliğe sunmaları koşuluyla serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 18:27
Adana'da hayvana şiddet uygulayan 2 zanlı 15 gün hayvan bakımevinde temizlik yapacak
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Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki kombinada 25 Mayıs'ta gerçekleşen ve dün görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan kurum personeli M.A.T. ve İ.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.A.T. ve İ.G, emniyetteki ifadelerinde hayvanı huysuzlaşması üzerine sakinleştirmeye çalıştıklarını iddia etti.

İki şüpheli, ifadelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, "Hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan iki şüphelinin, 15 gün boyunca hayvan bakımevinde temizlik yapmaları ve "İslam Hukukunda Hayvan Hakları" adlı kitabı okuyup 25 sayfalık özetini 15 gün içerisinde mahkemeye sunmaları şartıyla serbest bırakılmaları kararlaştırıldı.

SORUMLULAR GÖREVDEN ALINMIŞTI

Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası'nda iki personelin kesimi yapılacak dananın kafasına cisimle vurmasına ilişkin görüntüler dün sosyal medyaya yansımıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karışan kurum personelleri M.A.T. ve İ.G. gözaltına alınmıştı.

Et ve Süt Kurumu, sosyal medyaya yansıyan hayvana yönelik şiddet görüntüleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve sorumluların işten el çektirildiğini açıklamıştı.


Adana Et ve Süt Kurumu işkence

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