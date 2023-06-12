Et ve Süt Kurumu'nda tepki çeken görüntüler: Hayvanı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurdu
Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişinin, kesim öncesi huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurduğu görüntüler tepkilere neden oldu. ESK'den yapılan açıklamada, sorumluların işten el çektirildiği açıklanırken KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Olay, öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu’nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı’ndaki kombinasında meydana geldi. İddiaya göre, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.
GÖREVDEN ALINDILAR
Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/h5LliFKKJl— Et ve Süt Kurumu (@etvesutkurumu) June 12, 2023
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet’te yerinin olmadığını hatırlatarak, "Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvanseverler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
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