Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Adana’da iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 08:29

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi Sarkıntı Caddesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Emrah A. (33), kardeşi Veli A. (29), Hasan C. (43) ve Yüksel Y. (38) bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Emrah A., ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 


Etiketler: #Adana #kavga #bıçaklı kavga

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