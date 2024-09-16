Bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 çocuk yaralandı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 14:49

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:20

Mamak’ta bir parkta meydana geldi kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada 16 yaşındaki R.C.T., 15 yaşındaki D.Y. ile 17 yaşındaki kız çocuğu Y.Ç. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklardan D.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.