Adana'da ilginç hırsızlık: Yürümemek için motosiklet çalmışlar
Adana'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. 9 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin ifadesinde “eve yürüyerek gitmemek için motosikleti çaldık” dediği öğrenildi.
Adana'da 2 Ocak'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesine giren 2 şüpheli, bir süre bölgede keşif yaptı.
Şüphelilerden biri, park halindeki lüks motosikletin gidon kilidini kırdıktan sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte sürükleyerek apartmandan çıktı. Şüpheliler kayıplara karışırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
'EVE YÜRÜMEMEK İÇİN..'
Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.’nın polis haber vermesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan 29 yaşındaki Okan K. olduğunu tespit etti. Ekipler, çalınan motosikleti Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Şüpheli, adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Okan K. ifadesinde, yanındaki arkadaşının ismini vermezken, “Arkadaşımla birlikte geziyorduk. Arkadaşım, ‘Eve kadar yürümeyelim. Apartmanın bahçesindeki motosikleti çalalım’ dedi. Eve yürümemek için motosiklete binip, gittik” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yanındaki şüphelinin ise kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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