Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık: Kapıyı bile çaldılar

Bitlis'te, Gazeteciler Cemiyeti bürosuna giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapı dahil ofiste bulunan her şeyi çaldı. Cemiyet Başkanı Sinan Aygül, “Yasal süreci başlattık. İlk etapta ulaşabildiğimiz bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde” dedi.

İHA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 21:11
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nde hırsızlık: Kapıyı bile çaldılar
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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) kent merkezindeki ofisine giren kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, cemiyet binasının kapısı dahil olmak üzere içerdeki tüm malzemeleri çaldı.

BİGACEM’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, hırsızların cemiyetin kapıları, arşivi, mobilyaları, elektronik cihazları, dernek evrakları ve demirbaşları dahil olmak üzere cemiyet ofisi içerisinde bulunan tüm malzemelerin çalındığı aktarıldı.

200 BİN TL’LİK ZARAR

İHA’nın aktardığı bilgiye göre, BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, maddi zararın 200 bin TL'nin üzerinde olduğunu, ayrıca olayda BİGACEM tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen birçok projenin çekim kayıtlarının barındırıldığı cihazlar, arşivler ve cemiyete ait resmi evrak ve dernek defterlerinin de kayıp olduğunu ifade etti.

“YASAL SÜRECİ BAŞLATTIK”

Aygül, “Binada resmi kurumlar var, dernekler var, giriş kapısı mesai saatleri dışında kilitli bir bina. Nasıl olduğunu merak diyoruz ancak bütün sorumluları ortaya çıkarılacaktır. Emniyete haber verdik, asayiş ekipleri gelip ön incelemeyi yaptılar daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarını yaptılar. Karakolda şikayetçi olarak yasal süreci başlattık. İlk etapta ulaşabildiğimiz bilgilere göre zanlıların kimlikleri apayrı bir skandala yol açacak şekilde. Emniyetin ve akabinde savcılığın yürüteceği tahkikatı bekliyoruz. Daha sonra ayrıntılı şekilde kamuoyuyla gereken bilgiyi paylaşacağız” dedi.


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