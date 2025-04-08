Adana'da 'iş arkadaşı' dehşeti... Boynundan bıçaklayıp, kaçtı!
Yüreğir ilçesinde kebapçıda komi olarak çalışan Mehmet Salih Kaya, iş yerine ait servisle evine gittiği sırada iş arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçtı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde saat 01.45 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
İddiaya göre; kebapçıda komi olarak çalışan Mehmet Salih Kaya (22) mesai bitiminde birlikte çalıştığı iş arkadaşı R.H. ile evlerine gitmek için servise bindi. R.H. cadde üzerinde evine ineceği sırada iş arkadaşı Mehmet Salih Kaya ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken R.H., Mehmet Salih Kaya’yı boynundan bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde Mehmet Salih Kaya yere yığılırken, serviste bulunan diğer iş arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Salih Kaya’yı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Kaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.
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