Kars'ta uzman çavuş dehşeti: Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Kars'ta elektrik arıza servisi çalışanı Yakup Aydın (25), tartıştığı Uzman Çavuş Selman K. tarafından tabancayla öldürüldü. Aydın'ın yakın zamanda evlendiği öğrenildi.

Kars'ta uzman çavuş dehşeti: Tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
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DHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:45

Olay, akşam saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi.

Kafeteryada oturan Uzman Çavuş Selman K. ile Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Yakup Aydın (25) arasında iddiaya göre, ‘Ne bakıyorsun?’ sözünün ardından tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi ardından Selman K. beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a 11 el ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yakup Aydın

GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Selman K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


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