Konya'da akraba dehşeti... 'Arazi anlaşmazlığı' yüzünden tartışma çıktı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Konya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da akraba dehşeti... 'Arazi anlaşmazlığı' yüzünden tartışma çıktı: Baba ve oğlu hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 22:38

İddiaya göre, Kuzören Mahallesi Ayamlar Yaylası mevkisinde 60 yaşındaki Paşa Ç. ile kardeşi ve yeğeni arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli Paşa Ç, 53 yaşındaki İsmail Ç. ve 25 yaşındaki oğlu Ömer Osman Ç'yi silahla vurdu. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Paşa Ç, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.


Etiketler: #arazi #hayatını kaybetti #Baba

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