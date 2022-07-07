Adana'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adana'da, hazır beton santralinde çalışan 22 yaşındaki Ali Demir, iş yerinde çalışırken kullandığı matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

DHA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 02:17
Adana'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Olay, saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hazır beton santralinde işçi olan Ali Demir, çalıştığı matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ali Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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