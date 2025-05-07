Yasadışı yollarla ülkeye girdiler... Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Suriye'de terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürütüp, yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
6 GÖZALTI
Adana'da saklandıkları tespit edilen M.S., A.B., H.A., H.H., M.H. ile H.A.'nın Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki adreslerinde gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmesi için el konuldu.
Şüphelilerin Emniyet'teki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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