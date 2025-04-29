Adreslerine baskın yapıldı... Yalova'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
Yalova’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütü IŞİD'te bir dönem faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan F.K.E.I. ve A.M.M.E.’yi ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler haklarında yürütülen adli işlemlerin tamamlanması ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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