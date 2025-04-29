Adreslerine baskın yapıldı... Yalova'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı

Yalova’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Adreslerine baskın yapıldı... Yalova'da IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:28

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında terör örgütü IŞİD'te bir dönem faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan F.K.E.I. ve A.M.M.E.’yi ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheliler haklarında yürütülen adli işlemlerin tamamlanması ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


Etiketler: #Yalova #IŞİD

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