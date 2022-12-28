Adana'da iskele çöktü: İşçi kemeriyle havada asılı kaldı
Adana'da apartmanın dış cephesinde boya yaptığı iskelesi çöken işçi, emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Bina sakini, işçiyi pencereden içeri alarak kurtardı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın dış cephesini boyayan işçinin bulunduğu iskele, halat kopması sonucu çöktü. İskelenin parçaları, metrelerce yükseklikten düşerken, işçi ise emniyet kemeriyle havada asılı kaldı.
Apartman sakini, işçiyi dairesine alarak kurtardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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