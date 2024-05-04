Adana'da Karataş Belediyesi'nin hizmet araçları kundaklandı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:01

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:40

Adana Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, dün Tuzla Mahallesi'ndeki Hizmet Binası'nda bulunan hizmet araçlarından 2'sinin kundaklandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ve gerekli hukuki sürecin başlatıldığını belirten Başkan Karataş, "Hizmet etmek üzere devir aldığımız görevimizi aksatmak isteyenlere karşı mücadelemizi bu saldırılar engelleyemeyecek" dedi.

Dün Adana Karataş Belediyesi'nin Tuzla Mahallesi'nde bulunan Hizmet Binası'na saldırı düzenlendi, hizmet araçları kundaklandı. Yangının belediye hizmet binasına sıçradığı da görüldü.

KARATAŞ BELEDİYESİ'NDEN KINAMA

Konu ile ilgili açıklama yapan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, şunları kaydetti:

"Dün Karataş Belediyesi Tuzla Hizmet Binası'na bir saldırı gerçekleştirilmiştir. İki aracımız kundaklanmış biri tamamen yanmış, diğeri hasarlı durumdadır. Kundaklama sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yapılan saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz.

Yapılan bu saldırı şahsıma değil Tuzla halkımıza ve Karataş halkımıza yapılmıştır. Yapılan saldırı ile ilgili gerekli suç duyuruları tarafımızca ilgili yerlere yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ile ilgili gerekli hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Hizmet etmek üzere devir aldığımız görevimizi aksatmak isteyenlere karşı mücadelemizi bu saldırılar engelleyemeyecek."