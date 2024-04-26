Adana'da kardeşler arasındaki 'tarla' tartışması silahlı kavgaya döndü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada patates başağı toplayan kardeşler arasında paylaşım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1’i kadın 3 kişinin yaralandığı çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cabbar K., ablası Hatice K. ve yanında bulunan ablasının kayınpederi Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.
Kavganın büyümesi üzerine aynı sokak üzerinde 100 metre arayla oturan kardeşler arasında tüfek ve tabancalı çatışma yaşandı. Endişe ve panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gözüne saçma isabet eden Hatice K., kardeşi Vahap K., kayınbiraderi Çınar K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, akraba olan aileler arasında yeni bir kavganın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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