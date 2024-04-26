Adana'da kardeşler arasındaki 'tarla' tartışması silahlı kavgaya döndü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada patates başağı toplayan kardeşler arasında paylaşım anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1’i kadın 3 kişinin yaralandığı çatışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:14
Adana'da kardeşler arasındaki 'tarla' tartışması silahlı kavgaya döndü
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cabbar K., ablası Hatice K. ve yanında bulunan ablasının kayınpederi Veysel K. ile patates başağı paylaşımı nedeniyle tartıştı.

Kavganın büyümesi üzerine aynı sokak üzerinde 100 metre arayla oturan kardeşler arasında tüfek ve tabancalı çatışma yaşandı. Endişe ve panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözüne saçma isabet eden Hatice K., kardeşi Vahap K., kayınbiraderi Çınar K. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, akraba olan aileler arasında yeni bir kavganın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 


Adana haberleri Tarla haberleri kavga haberleri silahlı kavga haberleri

İlgili Haberler

Ümraniye'de iş merkezine silahlı saldırı!

Ümraniye'de iş merkezine silahlı saldırı!
Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga!

Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga!
Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması: Geri mi dönüyor?
Meteoroloji’den kritik uyarı: Nefes almakta zorluk çekebilirsiniz! 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu…

Meteoroloji’den kritik uyarı: Nefes almakta zorluk çekebilirsiniz! 26 Nisan 2024 Cuma hava durumu raporu…
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma töreninde konuştu: 'Kanal İstanbul'u kapıdan içeri sokmayın'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu temel atma töreninde konuştu: 'Kanal İstanbul'u kapıdan içeri sokmayın'
Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı

Tuvana Türkay hastaneye kaldırıldı! Sevenleri telaşlandı
Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu
CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor

CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor
İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!

İzmir Kordon’da çimlerde ceset bulundu!