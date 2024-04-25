Ümraniye'de iş merkezine silahlı saldırı!

Ümraniye'de iş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinde çok sayıda kovan bulunurken polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:10
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Saldırı, dün gece saat 21.00 sıralarında Madenler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin 1'inci katına yapıldı.

İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, iş merkezinin kapanmasından kısa bir süre sonra olay yerine gelerek ateş etti.

Açılan ateş sonrası iş merkezinin camları kırılırken saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede çok sayıda kovan buldu.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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