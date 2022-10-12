Adana'da kazalar arttı, scooter denetimi başladı: 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza
Adana'da polis, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle scooter denetimi yaptı. Uygulamada, yasak yollarda scooter kullanan 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan scooter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde scooter sürenleri durdurdu.
Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda scooter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.
Kentte 10 Ekim’de akşam saatlerinde müzisyen Ersin Lastikçi (38), elektrikli scooter kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
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