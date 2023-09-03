Adana’da kesilmiş 12 eşek ele geçirildi

Yayınlanma: 03.09.2023 - 11:11

Güncelleme: 03.09.2023 - 11:11

Adana'nın Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili eşekleri kestiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Kesilen eşekler iş makineleriyle taşınıp gömülerek yok edildi.

Kesilmeden kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde çok miktarda kemik olduğu da görüldü.