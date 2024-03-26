Adana'da köprüden bakan bir kişi nehre düştü
Adana'da köprüden suyu çekilen Seyhan Nehri'ne düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Taş Köprü'den geçen bir kişi, suyu çekilen Seyhan Nehri'ne baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıyı vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkardı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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