Adana'da korkunç kaza... Uçuruma devrilen minibüs alev alev yandı: 3 ölü, 18 yaralı

Adana'da uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 08:16
Adana'da korkunç kaza... Uçuruma devrilen minibüs alev alev yandı: 3 ölü, 18 yaralı
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 FF 6095 plakalı minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.


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