Adana'da marketten bıçaklı gasp iddiasına tutuklama

18 Şubat 2022 Cuma, 12:06

Bir zincir marketin merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki şubesinde görevli Gülcan D. (25), müşterilerle ilgilendiği sırada elinde bıçak bulunan kişi iş yerine girdi.

Kıyafetinin kapüşonu ve cerrahi maskeyle yüzünü gizleyen, parmak izi bırakmamak için de eldiven kullanan zanlı, Gülcan D'yi bıçakla tehdit edip kasadan uzaklaştırdı. Şüpheli, daha sonra kasadaki 525 lirayı alarak kaçtı.

Görevlinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlının "hırsızlık" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Osman E. (33) olduğunu belirledi.

Adresi tespit edilen Osman E, evinin yakınındaki sokakta yürüdüğü sırada ekiplerce yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.