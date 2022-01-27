Adana'da masaj salonunda bıçaklı kavga: Yaralılar var
Adana’da masaj salonu içerisinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana gelen olayda, Azad Y. ve Tamer A., kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle kimliği belirlenemeyen kişi Tamer A.’yı karın bölgesinden Azad Y.’yi ise kafa bölgesinden defalarca bıçaklayarak kaçtı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Masaj salonunda çalışan kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Azad Y.'yi Adana Şehir Hastanesine, Tamer A.’yı ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Her iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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